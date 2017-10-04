Нардеп рассказал о "четких алгоритмах" в законопроекте о реинтеграции Донбасса

Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявляет, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет прописано, что после освобождения отдельных районов Донецкой и Луганской областей там будут созданы военно-гражданские администрации и проведены выборы. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Украина проводила консультации с западными партнерами по поводу главных новелл этого законопроекта (о реинтеграции Донбасса - УНИАН). Новеллы, которые известны в общем, о том, что Россия агрессор, я думаю, это для всего мира является очевидным. Мы сегодня на уровне законодательства устанавливаем этот факт», - заявил он.

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«Международная дипломатия воспринимает это таким образом, что это воля украинского народа признать Россию агрессором», - добавил Винник.

«Мы четко прописываем алгоритм, что будет с этими территориями после освобождения: будут работать военно-гражданские администрации, которые начнут исполнять полномочия исполнительной ветви власти, после этого будут проведены выборы, которые будут организованы военно-гражданскими администрациями», - отметил он.

По его словам, в переходных положениях закона будет предусмотрено право президента временно распускать органы местного самоуправления, если они будут нарушать Конституцию.

«То есть, если попадут в местные советы какие-то люди, которые проводили или будут пожелают проводить какие-то незаконные референдумы, такие советы будут сразу распущены», - пояснил Винник.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко заявила, что президент должен зарегистрировать в парламенте законопроект о реинтеграции Донбасса 4 октября, а рассматриваться в сессионном зале он может уже в четверг, 5 октября.