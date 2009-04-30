Тимошенко уговорила Путина «простить» Украине $2 миллиарда

Российская сторона не будет предъявлять Украине штрафные санкции за недобор природного газа в течение всего 2009 года, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на брифинге в четверг. Только за январь-апрель штрафные санкции за недобор газа Украиной могли бы составить 2 миллиарда долларов. По данным "Нафтогаза Украины", в марте страна потребила плановые 2,5 миллиарда кубометров газа, а за февраль - 1 миллиард кубометров, в то время как по плану должна была закупить 2 миллиарда кубов.

РИА новости