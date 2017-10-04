В Раде экс-регионалу Балицкому выключили микрофон за выступление на русском языке

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид призвала народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Евгения Балицкого выступать на заседании парламента на украинском языке, а когда он отказался, ему выключили микрофон.

Как передает корреспондент УНИАН, Балицкий с парламентской трибуны на русском языке выступал об экологической ситуации в Запорожской области.

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Сыроид обратилась к депутату с просьбой говорить на украинском языке, поскольку он находится в украинском парламенте.

После того, как Балицкий продолжил выступление на русском языке, ему был выключен микрофон.