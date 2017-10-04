В Раде экс-регионалу Балицкому выключили микрофон за выступление на русском языке
11:19, 04 октября 2017Политика
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Заместитель спикера ВР обратилась к депутату с просьбой говорить на украинском языке, поскольку он находится в украинском парламенте.
Балицкий проигнорировал просьбу выступать на украинском языке / фото YouTube
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид призвала народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Евгения Балицкого выступать на заседании парламента на украинском языке, а когда он отказался, ему выключили микрофон.
Как передает корреспондент УНИАН, Балицкий с парламентской трибуны на русском языке выступал об экологической ситуации в Запорожской области.
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Сыроид обратилась к депутату с просьбой говорить на украинском языке, поскольку он находится в украинском парламенте.
После того, как Балицкий продолжил выступление на русском языке, ему был выключен микрофон.
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