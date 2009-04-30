Тимошенко отменила визит в Польшу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила запланированный на 30 апреля визит в Польшу для участия в форуме Европейской народной партии, который проходит в Варшаве с 29 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Варшаве.

«Поздним вечером (вчера) пришла информация об отмене», - сказал собеседник агентства.

В посольстве не смогли уточнить причину отмены визита.

Согласно предварительно утвержденной программой визита, Ю.ТИМОШЕНКО, кроме выступления на форуме, планировала провести встречу с главой польского правительства Дональдом ТУСКОМ и Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ.

По данным посольства, украинский премьер планировала обсудить с представителями польских властей актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Справка УНИАН. В форуме Европейской народной партии, который проводится раз в 2 года, в Варшаве должны были принять участие 19 глав правительств и около 1,7 тысячи делегатов из 39 стран.

В работе первого дня форума приняли участие, в числе других высокопоставленных должностных лиц, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, глава Европейской комиссии Жосе Мануэль БАРРОЗУ и председатель Европейского парламента Ганс-Герт ПОТТЕРИНГ.