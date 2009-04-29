Путин объяснил, почему отклонил предложение Тимошенко

Вопрос о форме оплаты за 19,5 млрд. кубометров газа, который необходимо закачать в газовые хранилища Украины в 2009 году, на сегодняшний день не решен и требует дополнительного изучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН сегодня на совместном с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО брифинге в Москве.

В.ПУТИН сообщил, что эта тема обсуждалась сегодня в ходе его встречи с Юлией ТИМОШЕНКО. Он подчеркнул, что стоимость этого газа составляет порядка 5 млрд. долларов.

«Она (эта тема – УНИАН) требует дополнительного изучения и исследования. На сегодняшний день окончательного решения нет, есть понимание того, по каким направлениям нам нужно дальше вести консультации», - сказал В.ПУТИН.

При этом он объяснил, что вариант оплаты газа за счет средств, полученных за будущий транзит газа по территории Украины, который Ю.ТИМОШЕНКО назвала сегодня подходящим для Украины, российской стороной не поддерживается. Основная причина, которая подтверждает невозможность реализации такого шага, - опасение, что в будущем компания НАК «Нафтогаз» может изменить форму своего существования.

«Если «Газпром» заплатит за кредит за несколько лет вперед, а потом газотранспортная система Украины претерпит соответствующие и зафиксированные в известном протоколе изменения, и если появится вместо НАК "Нафтогаз Украины" другая компания, которая будет заниматься перекачкой газа, с кого спросить?» - сказал В.ПУТИН.

Он подчеркнул, что неприятие такого варианта не связано с какой-либо «злой волей» «Газпрома» либо России.

Вместе с тем российский премьер подчеркнул, что «есть намеки» на то, что все же эта проблема в скором времени будет решена. Однако, по его мнению, пока преждевременно говорить, каким образом.

Как сообщал УНИАН, по информации источника в правительстве, на сегодняшний день правительство и НАК «Нафтогаз Украина» рассматривают три варианта расчета за газ, получаемый от «Газпрома» в 2009 году: предоставление "Нафтогазу" товарного кредита, оплату газа в счет стоимости транзита; оплату по факту потребления.