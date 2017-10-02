Начальник Генштаба должен понести ответственность за взрывы на военных складах - Бурбак

"Народный фронт" требует, чтобы начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко понес ответственность за взрывы на складах боеприпасов.

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак.

"26 сентября жители Калиновки и окрестных деревень пережили самые страшные сутки. А государство, которое фактически в состоянии войны, снова потеряло огромный арсенал оружия. Теперь в Калиновке. Перед этим были Балаклея, Сватово, Новоянисоль", - отметил Максим Бурбак.

"Этот факт означает, что военное командование не сделало выводов из предыдущих инцидентов и халатно отнеслось к охране арсеналов! За это должен понести ответственность персонально начальник Генштаба Муженко. Его вина, в частности, в том, что до сих пор не устранены пробелы в хранении боеприпасов, которые были обнаружены во время проверок СНБО еще в 2014 году", - подчеркнул руководитель фракции.

Максим Бурбак также подчеркнул, что фракция требует от правоохранительных органов усиления борьбы с разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины.

"Наша фракция также требует от правоохранителей реальной борьбы с Россией и ее разведывательно-диверсионной сетью внутри Украины: дальнейшего ограничения каналов финансирования терроризма, в том числе через "дочки" российских банков, немедленного введения биометрического контроля и визового режима для граждан Российской Федерации. Регулярного расширения санкций Украины против Кремля", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также объявил требования фракции "Народный фронт" об увеличении расходов на оборону и нацбезопасность.

"Без победы в войне с Россией все остальное лишено смысла", - резюмировал Максим Бурбак.