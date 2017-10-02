Пророссийский Аграмунт на следующей неделе покинет пост президента ПАСЕ - украинская делегация

Президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта на следующей неделе должны отстранить от должностию. Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил депутат от БПП, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Он отметил, что украинская делегация и дальше борется за то, чтобы россияне не имели влияния в ПАСЕ, а также отметил, что во время этой сессии предоставят объяснения относительно нового закона об образовании, который раскритиковали некоторые европейские страны.

"Сейчас уже на этой сессии мы снимем наконец Педро Аграмунта - президента ПАСЕ, который занял пророссийскую позицию. И мы сегодня уже заканчиваем вопрос изменения его. В первый сессионный день через неделю он будет снят", - отметил Гончаренко.

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27 июня ПАСЕ рассматривала изменения в регламент, которые позволят отправить пророссийского президента ПАСЕ в отставку против его воли. Во время разбирательства выяснилось, что Аграмунт отсутствует в зале, поскольку тот без предупреждения отправился в Испанию. 154 из 197 присутствующих в зале членов ПАСЕ высказались за изменения в регламент Ассамблеи, что означает, что они, по сути, выразили недоверие Аграмунту.

Аграмунт заявлял о собственной добровольной отставке, однако уходить с занимаемой должности отказался.

Начиная с 28 июня, обязанности президента ПАСЕ вместо Аграмунта выполняет нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский.