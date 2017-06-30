В ПАСЕ официально инициировали отставку Аграмунта с рекордным количеством подписей

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" в Страсбурге.

Автором предложения (депутатом, которая поставила первый подпись) стала норвежка Ингьерд Шоу.

Всего, по информации ЕП, под документом поставили подпись более 160 депутатов. Это - рекордное количество, до сих пор ни один документ ПАСЕ не регистрировался при таком количестве подписантов.

Правила ассамблеи обязывают секретариат опубликовать этот документ в течение 24 часов, после чего процедура отставки будет официально запущена.

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Как известно, в соответствии с регламентными изменениями, принятыми 27 июня, введено возможность отправить президента в отставку из-за недоверия депутатов к нему. В случае завершения процедуры ассамблея лишит Аграмунта всех регалий и запретит занимать руководящие должности пожизненно. В то же время, действующий президент может самостоятельно подать в отставку, избегая санкций.

Голосование по данному проекту состоится 9 октября, до этого Аграмунт не имеет права возглавлять встречи депутатов ПАСЕ.