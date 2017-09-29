Amnesty International призвала Киев сформулировать четкую политику по запрету на оружие для Южного Судана

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине приветствует заверения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова относительно решения не поставлять оружие в Южный Судан.

Об этом сообщили в представительстве организации в Украине.

В частности, в «Международной амнистии» отметили, что ряд заявлений, высказанных официальными лицами в последние дни, выглядят как свидетельство желания Украины соблюдать взятые на себя международные обязательства в области торговли вооружением.

Отмечается, что Amnesty International призывает украинскую власть сформулировать и озвучить четкую политику, гарантировать непоставку вооружения и технической помощи Южному Судану в военной сфере.

В AI обратили внимание на заявление секретаря СНБО, который 28 сентября заверил, что «предприятия «Укроборонпрома» приняли решение не поставлять оружие в эту страну (Южный Судан), пока там не будет нормализована ситуация».

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Правозащитники заявляют, что продолжение таких поставок было бы безответственным, учитывая критическую ситуацию с соблюдением прав человека в этой стране.

«Украинская власть должна предотвратить попадание украинского оружия в страны, где оно с большой вероятностью будет использована для нарушений прав человека, осуществления военных преступлений и преступлений против человечности», - отметила директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.

Также сказано, что организация призывает Украину проводить ответственную и прозрачную политику в области экспорта вооружений и безотлагательно ратифицировать Международный договор о торговле оружием, а до момента ратификации действовать в соответствии с положениями настоящего договора.

В организации напомнили, что поставки вооружений или технической помощи Южному Судану носят чрезвычайно высокий риск того, что оружие будет использовано для серьезных нарушений международного права и прав человека, и таким образом это грозит подорвать объект и цель Договора о торговле оружием.

Правозащитники отметили, что 25 сентября Amnesty International опубликовала доклад «От Лондона до Джуба: роль зарегистрированных в Великобритании компаний в одной из крупнейших сделок по продаже оружия Южному Судану». В докладе приведены документы, свидетельствующие о подписании украинской компанией «Укринмаш» договоров на поставку оружия, конечным получателем которой значится Министерство обороны Южного Судана. В ответ на информацию AI представители «Укринмаша» подтвердили подписание договоров, но отрицали факт доставки вооружения по указанному контракту.

Также напоминается, что представитель Украины в Совете Безопасности ООН в 2016 году поддержал эмбарго на торговлю оружием с Южным Суданом и заявил: «Южный Судан находится на грани хаоса. Конфликт затронул почти каждую семью в этой стране, разрушая надежды на мирное будущее».

«Мы убеждены, что эмбарго на поставку оружия и дополнительные целевые санкции уменьшат способность сторон продолжать подпитывать конфликт в Южном Судане», - цитируют в организации заявление украинской делегации в Совете Безопасности ООН.

В то же время, подчеркивается, что согласно официальным данным, Украина поставляла оружие в Южный Судан. В частности, в организации заявляют, что на сайте Государственной службы экспортного контроля указываются общие объемы поставок вооружения из Украины в Южный Судан. В частности, в 2014 году - 830 легких и 62 тяжелых пулемета; в 2015 году - 5 боевых вертолетов; в 2016 году - 170 легких и 88 тяжелых пулеметов.

Amnesty International заявляет, что Украина как подписант Договора о торговле оружием не должна предпринимать никаких действий, которые бы подрывали цель этого документа в содействии международному и региональному миру, безопасности и стабильности, а также уменьшению человеческих страданий с помощью высоких стандартов регулирования торговли оружием.

Как сообщал УНИАН, Турчинов связал появление информации о поставках оружия в Южный Судан с желанием отдельных сторон остановить начало военно-технического сотрудничества Украины с США и другими стратегическими партнерами.

25 сентября «Укринмаш» опроверг утверждение Amnesty International о якобы поставках оружия в Южный Судан.