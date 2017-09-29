Экс-посол США в РФ допустил снятие санкций с России в случае прогресса на Донбассе

Экс-посол США в РФ Джон Теффт заявил о возможности снятия санкций в отношении РФ в случае урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в прощальном интервью изданию "Коммерсант".

"Думаю, что нынешняя администрация США придерживается тех же взглядов (что и предыдущая, - ред.): если мы сможем добиться прогресса в Донбассе, то мы будем готовы отменить часть санкций. Но пока мы даже не приблизились к этой цели, так что серьезного разговора на эту тему (облегчения санкций, - ред.) не было", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас заявил, что Евросоюз не связывает введение миротворцев на Донбасс с постепенной отменой санкций против России.

В то же время специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер убежден, что с введением миротворческой миссии ООН можно рассчитывать на уход российских войск из Донбасса.