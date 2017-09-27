Посол ЕС: нет связи между миротворцами на Донбассе и отменой санкций против России

06:12, 27 сентября 2017
Политика
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При этом Ушацкас пояснил, что у Евросоюза есть желание видеть прогресс в нормализации ситуации на Донбассе.

REUTERS

Посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Евросоюз не связывает введение миротворцев на Донбасс с постепенной отменой санкций против России.

«Такой позиции (постепенной отмены санкций против России в связи с введением миротворцев) у Евросоюза нет», — отметил дипломат.

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При этом Ушацкас пояснил, что у Евросоюза есть желание видеть прогресс в нормализации ситуации на Донбассе.

«Каким образом это будет достигнуто — сказать трудно», — пояснил он. Посол добавил, что Франция и Германия имеют особое значение при оценке предложений по Минским соглашениям, так как входят в него.

Напомни, ранее президент Украины Петр Порошенкозаявил, что участие России в миротворческой миссии на Донбассе является «абсолютно невозможным».

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Теги: #миротворцы ООН Донбасс