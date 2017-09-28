ГПУ по делу "черной бухгалтерии ПР" сообщила экс-регионалу о подозрении

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему народному депутату Украины и помощнику народного депутата, которые причастны к «черной бухгалтерии» Партии регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о причастности бывшего народного депутата Украины и помощника народного депутата из членов политической партии «Партия регионов» к деятельности в составе преступной организации под руководством бывшего президента Виктора Януковича, осуществлению ими функций по учету и выдаче наличных в иностранной валюте, собственному незаконному обогащению, а также даче взяток высшим должностным лицам и другим государственным чиновникам», - говорится в сообщении.

По данным фактам указанным лицам сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 369 УК Украины (в редакции от 5 апреля 2001 года); ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 369 УК Украины (в редакции от 7 апреля 2011 года); ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (в редакции от 7 апреля 2011 года).

Читайте такжеФБР подозревает, что Манафорт получил от "Партии Регионов" и РФ $80-100 миллионов - СМИ

В ходе совместных следственных действий, проведенных Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро, во время проведения обысков по месту регистрации и проживания фигурантов и других лиц, которые могут быть причастны к совершению вышеуказанных преступлений, выявлены и изъяты ценности, компьютерная техника, документы.

Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей указанных преступлений продолжается.

В ведомстве добавили, что департаментом спецрасследований ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Януковича и других лиц в создании преступной организации и руководстве ею; по факту предоставления в период времени с 1 марта 2007 года по 28 декабря 2012 года неправомерной выгоды в особо крупном размере народным депутатам, членам Кабмина и другим должностным лицам, которые занимали ответственное и особо ответственное положение.

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высших должностных лиц.

16 сентября 2016 года директор Национального бюро расследований Артем Сытник заявил, что НАБУ в рамках расследования дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов намерена объявить ряд подозрений.

В июне 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписей экс-советника бывшего президента Виктора Януковича Пола Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов.

По его словам, производство по "амбарной книге" "регионалов" направлено для изучения департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры, возглавляемым Сергеем Горбатюком.