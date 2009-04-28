Князевич хочет на импортные лекарства еще и НДС ввести

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ считает, что для более эффективного контроля за ввозом лекарств иностранного производства необходимо ввести на них НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Киеве, выступая на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

«Я убежден, что нужно вводить НДС на импортные лекарства, чтобы контролировать и знать, откуда они завозятся», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Кроме того, он сообщил, что при Минздраве создана фармакологическая инспекция, которая отвечает за качество лекарств. В связи с этим он обратился к прокурорам с просьбой, чтобы они со своей стороны посмотрели, как работники этой инспекции работают в регионах.

Кроме того, министр выразил мнение о том, что необходимо внести некоторые изменения в действующее законодательство, для того, чтобы фирмы, которые предоставляют некачественные лекарства, сурово и жестко наказывались. «Мы должны выйти на доступную цену лекарств», - сказал он.