Ющенко поздравил Литвина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня утром перед началом официального визита в Венгерскую Республику поздравил председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с днем рождения, которому сегодня исполняется 53 года.

Об этом сообщают в пресс-службе главы государства.

«Хочу выразить слова уважения к Вам - известному государственному деятелю, активному политику и авторитетному научному работнику. Высоко ценю Ваш богатый опыт и личный вклад в построение Украинского государства», - сказал Президент, пожелав председателю Верховной Рады крепкого здоровья, успехов, счастья и добра.