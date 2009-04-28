КC завтра возьмется за дату президентских выборов

Завтра, 29 апреля, Конституционный суд Украины в форме устного слушания начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины «О назначении очередных выборов Президента Украины» и части первой статьи 17 закона Украины «О выборах Президента Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, автор представления отмечает, что, в соответствии с частью пятой статьи 103 Конституции Украины, очередные после выборов Президента Украины, избранного 26 декабря 2004 года, который принес присягу 23 января 2005 года, выборы Президента должны проводиться (и должны быть назначены) «в последнее до 23 января 2010 года воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины, то есть 17 января 2010 года».

Глава государства обращает внимание на то, что определение другой даты проведения очередных выборов Президента является нарушением пункта 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 Конституции Украины.

Судья-докладчик по делу – Иван ДОМБРОВСКИЙ.

Начало в 10.00.

Аккредитация журналистов осуществляется сегодня, 28 апреля, до 18.00 по телефонам 238-10-80, 238-11-38.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. 8 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил в КС представление о признании неконституционным назначения парламентом президентских выборов на 25 октября 2009 года.