РПЛ, "Воля Народа" и "Видродження" пропустили 90% голосований в сентябре - КИУ

Народные депутаты из фракции Радикальной партии Олега Ляшко, групп «Видродження» и «Воли Народа» пропустили 90% голосований в сентябре. Об этом говорится в исследовании КИУ, которое было выполнено в рамках проекта "Дословно".

Так, в среднем один депутат РПЛ за месяц принял участие в 8% голосований, «Воли Народа» - 7%, «Видродження» - 6%. То есть, депутат нажал кнопку «за», «против» или «воздержался».

По другим фракциям показатели следующие: депутаты "Самопомочи" голосовали в 58% случаев, «Батькивщины» - 35%, МЧП - 29%, НФ - 21%, "Оппоблока" - 14%.

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«Большинство голосований Рады в сентябре касались поправок к законопроекту №6232 относительно судебной реформы. В общем все без исключения политические силы безответственно отнеслись к их рассмотрению, отмечают в КИУ. Даже депутаты «Самопомочи» и «Батькивщины», которые подали больше поправок, приняли участие только в половине голосований», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

РПЛ, «Воля Народа» и «Видродження» вообще самоустранились от рассмотрения соответствующего законопроекта. К примеру, 22 сентября в парламенте голосовал только один депутат РПЛ из 20 и по два - из «Видродження» и «Воли Народа», 21 сентября хотя бы раз проголосовали 10 депутатов РПЛ, 8 - «Видродження» и 3 - «Воли Народа» , - добавил Кошель.

В общем четверть депутатов «Видродження» (6 из 24) не проголосовали ни разу за месяц. Это Барвиненко В.Д., Бондарь В.В., Пресман А.С, Кацуба В.Н., Писаренко В.В. и Шкиря И.Н.

Всего в сентябре произошло 933 голосования, из которых 856 касались голосований за поправки к законопроекту №6232.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады в сентябре.