Подать единый иск к России технически невозможно - Петренко

Подать единый иск к Российской Федерации технически невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко перед встречей с представителями Американской торговой палаты в Украине.

Читайте такжеДело против России в Гааге: Украину в суде ООН может ждать судьба Грузии, если не исправить недоработки - эксперты

«На сегодняшний день есть ряд исков в различных судах. Речь идет и о Международном суде ООН, у которого своя процедура, и там мы подали фактически два заявления, касающихся дискриминации украинцев в Крыму и запрета финансирования терроризма со стороны Российской Федерации. Есть пять исков больших в Европейском суде по правам человека. Есть ряд исков, которые подали государственные компании к Российской Федерации, связанные с утратой имущества на территории Крыма и Донбасса. Так же Украина подала в Международный уголовный суд относительно событий, которые произошли в Крыму и на Донбассе. Поэтому технически в один иск, я думаю, все эти факты объединять невозможно в силу того, что рассматривают различные судебные инстанции, но то, что будут дополнительные и иски, и дополнительные обоснования тех исков, которые мы уже подали, это факт», - пояснил он.

Петренко также добавил, что сейчас завершается подготовка юридической позиции по Донбассу для Европейского суда по правам человека по аналогии с Крымом.

“Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году", - добавил министр.