Власти стремятся прикрыть саркофаг в Чернобыле, и забыть о нем?

Народный депутат Украины, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО призывает власть возобновить стратегию решения чернобыльских проблем образца 90-х годов, включающую два направления: минимизацию угроз обрушения конструкций объекта «Укрытие», а также создание системы контроля над материалами, которые остались в разрушенном реакторе. На этом он акцентировал во время сегодняшней встречи в музее «Чернобыль» с Генерал-губернатором Канады Микаэль ЖАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам Ю.КОСТЕНКО, «сегодня все усилия власти сосредоточены на том, чтобы прикрыть саркофаг и на много десятилетий забыть о нем».

Однако, по его мнению, «это не решает проблему, - под саркофагом остается объект «Укрытие» и почти 200 тонн ядерных материалов».

«Пока эти радиоактивные материалы находятся в разрушенном реакторе, он будет представлять опасность, потому что проходящие там физико-химические процессы могут привести к возобновлению реакции», - отметил лидер УНП.

Ю.КОСТЕНКО подчеркнул необходимость вовлекать иностранные инвестиции в решение чернобыльских проблем, поскольку «если Украина закроет от мира чернобыльские вопросы новым конфайментом, она окажется с ними один на один».