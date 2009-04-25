У Ющенко есть еще 4 месяца, чтобы распустить ВР?
Считал министр юстиции
Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет иметь право распустить Верховную Раду до 23 августа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире ток-шоу «Свобода на «Интере».
Н.ОНИЩУК сказал, что возможную дату роспуска парламента в любом случае нельзя привязывать к 25 октября. По его словам, Конституция Украины определяет шестимесячный срок, когда парламент нельзя распускать, не с даты определения выборов Президента, а с даты обретения главой государства полномочий.
«Поэтому эта дата – дата роспуска парламента с точки зрения права – это 23 августа», - подчеркнул Н.ОНИЩУК.
При этом он отметил, что это может произойти при условии возникновения законных оснований. Н.ОНИЩУК отметил, что «мы живем в конституционном государстве, и никто не может действовать, как ему заблагорассудится, руководствуясь своими желаниями».
Говоря о возможности создания коалиции между фракциями Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко, Н.ОНИЩУК отметил, что формально коалиция может быть создана любыми политическими силами, если они «образуют большинство и возьмут на себя ответственность за формирование правительства перед своими избирателями». «А это уже вопрос целесообразности – захочет ли Партия регионов подтвердить этот новый политический выбор», - добавил министр юстиции. По его словам, поэтому дискуссия о возможности создания коалиции этих двух политических сил «лежит исключительно в плоскости целесообразности».