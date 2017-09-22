Пирамида из долларов: Луценко заявил о конфискации $ 200 миллионов "мафии" Януковича

Сегодня, 22 сентября, вступило в силу решение суда о конфискации денег «семьи Януковича». Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Речь идет о спецконфискации 200 миллионов долларов.

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«Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы о еще одной спецконфискации банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов. Собаки лают, а караван идет», - написал Луценко.

Как сообщал УНИАН ранее, Луценко анонсировал, что в ближайшие дни Генеральная прокуратура Украины объявит о спецконфискации еще 200 млн долл. средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

«Через день мы объявим о спецконфискацию еще 200 млн долл. денег Януковича, через месяц объявим еще. Мы постоянно работаем, чтобы вернуть Украине украденные Януковичем деньги», - заявлял он.

По словам Луценко, ГПУ уже вернула в госбюджет 1,5 млрд долл., разворованных Януковичем и его окружением.

Генпрокурор отметил, что это крупнейшая спецконфискация на территории Европы, по крайней мере сделана силами самой страны.