Наливайченко пока отказывается подтвердить свои показания на полиграфе - СБУ

Бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко пока отказывается подтвердить свои показания на полиграфе по делу незаконного пересечения государственной границы бывшими высокопоставленными лицами и руководителями правоохранительных органов в 2014-2015 годах.

Читайте такжеЭкс-глава СБУ призвал решить вопрос с соцзащитой добровольцев и допустить их к власти Об этом говорится в видеокомментарии начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука, размещенном на сайте СБУ.

Он назвал позитивом дачу Наливайченко показаний в уголовном производстве о незаконном пересечении госграницы чиновниками в 2014-2015 годах.

"Я думаю, что Валентин Александрович искренне и правдиво будет помогать следствию и суду установить истину по уголовному производству, которое расследуется относительно перелетов в 2014-2015 годах" уважаемого "господина Медведчука в Российскую Федерацию, и думаю, поможет установить следствию истину", - заявил Остафийчук.

"Валентин Александрович будучи долгое время руководителем Службы безопасности понимает, что показания свидетеля имет значение в любом уголовном производстве, а если они еще и подкреплены, так сказать, судебно-психологической экспертизой, которая проводится с применением полиграфа, то это усиливает эти показания", - добавил начальник ГСУ СБУ.

"Поэтому мы предложили Валентину Александровичу быть допрошенным с полиграфом, на что он пока отказался, но надеемся, что он прислушается к нам, и поможет установить истину в данном уголовном производстве", - заявил Остафийчук.