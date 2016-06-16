Экс-глава СБУ Валентин Наливайченко поддержал Оксану Томчук как кандидата в нардепы по 27-му округу
Лидер общественно-политического движения «Справедливость» Валентин Наливайченко считает, что промежуточные выборы в парламент по 27-му избирательному округу Днипра – отличная возможность для жителей города усилить днипровскую команду в Верховной Раде.
«Я уверен, что к власти должны прийти умные, молодые, амбициозные патриоты. Мы должны объединиться и не допустить реванша экс-регионалов и их сторонников, часть из которых сейчас маскируется под вышиванками и перебежала к псевдопатриотическим политическим силам. Я считаю, что Днипро должен поддержать практически единственного кандидата от демократических сил – Оксану Томчук, которая доказала, что достойна доверия», – сказал Валентин Наливайченко в комментарии изданию «Днипроград».
Политик подчеркнул, что Оксана Томчук – профессиональный адвокат, который боролся с коррумпированной судебной системой еще задолго до того, как украинцы вышли на Майдан. «Она и сейчас борется в судах за наших защитников-добровольцев, – напомнил лидер движения «Справедливость». – Это та молодая сила, которой очень не хватает в парламенте. Днипро – город, который остановил «русскую весну», и он заслуживает сильной команды в Верховной Раде».
Напомним, ранее о своей поддержке выдвиженке УКРОПа заявил лидер движения «ДІЯ» – нардеп Дмитрий Ярош.