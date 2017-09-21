Новый адвокат Януковича рассказал, почему не разговаривает с подзащитным

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что пока не обсуждал детали дела со своим подзащитным.

Читайте такжеЛуценко анонсировал конфискацию еще $200 миллионов "денег Януковича"Об этом он сообщил журналистам во время перерыва в судебном заседании, на котором рассматривается дело о государственной измене президента-беглеца, передает Украинская правда.

По словам Герасько, он ещене связывался с Януковичем, поскольку ему еще нет о чем с ним говорить. Поскольку адвокат не успел ознакомиться с материалами дела и "сформировать правовую позицию".

"Как я могу сформировать правовую позицию, если я ознакомился с 18 томами в суде и 5 томами в прокуратуре?" – задал риторический вопрос юрист.

Он подчеркнул, что сначала нужно ознакомиться с материалами дела, а уже потом согласовывать правовую позицию и связаться с подзащитным.

"Чтобы было о чем поболтать, как говорится", - отметил Герасько.