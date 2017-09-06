Новый адвокат Януковича впервые пришел в суд и попросил три месяца для ознакомления с делом

Новый государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, Максим Герасько ни разу с момента назначения не приходил в суд для ознакомления с материалами дела.

Читайте такжеЯнуковичу и Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти путем конституционного переворотаСегодня же 34-летний защитник впервые пришел на заседание по делу о государственной измене Януковича, где сообщил, что занимается практикой с 2010 года. В частности, защищал осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе Алексея Пукача.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий судья Владислав Девятко спросил, почему адвокат с 18 августа ни разу не пришел для ознакомления с материалами дела.

На вопрос судьи адвокат ответил, что не понимает определения суда, которым его обязали прийти и ознакомиться, и просит суд разъяснить сейчас.

Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Тогда Герасько подал ходатайство о предоставлении ему трех месяцев для ознакомления с материалами дела, поскольку в нем 50 томов. Всего за изучением он провел 11 дней.

В свою очередь, прокурор Максим Крым заявил, что это ходатайство не следует удовлетворять, потому что три месяца это много, поскольку Герасько ранее уклонялся от ознакомления с делом. По словам прокурора, 10 дней для Герасько будет достаточно.

На вопрос о своем возможном визите к Януковичу, он ответил, что сначала должен изучить материалы дела.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем заседании, 17 августа, коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство бывшего адвоката Януковича Виталия Мешечко о самоотводе.

Суд также поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить экс-президенту нового адвоката.

Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.