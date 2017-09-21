Генпрокуратура расследует прослушивание работниками НАБУ должностных лиц Кабмина, СБУ, разведки, полиции и судей

Генеральная прокуратура Украины расследует прослушивание работниками Национального антикоррупционного бюро Украины должностных лиц Кабинета министров, СБУ, разведки, полиции, судей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Генеральной прокуратурой Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных преступлений, предусмотренных стст. 365, 366 УК Украины. Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов», - написала Сарган.

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По ее словам, таким незаконным способом осуществлялись оперативно-технические мероприятия по должностным лицам Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Национальной полиции, СБУ, Управления государственной охраны, ГУД, заместителей министров, органов ГФС, судей высших судов, председателей райсудов в Киеве, руководителей вузов, других должностных лиц.

Допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов. Досудебное следствие продолжается.