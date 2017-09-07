Запрос Грузии о выдаче Саакашвили будет рассматривать Минюст - Сарган

Запрос Грузии о выдаче бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили будет рассматривать Министерство юстиции Украины.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

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Она напомнила, 5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине по поводу розыска, заключения под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петухов заявил, что запрос грузинской стороны был адресован Минюсту и Генпрокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки.

Сарган подтвердила, что Генпрокуратурой Украины на этой неделе в копии получен запрос Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили.

«Учитывая, что уголовные дела, в связи с которыми запрашивается выдача указанного лица, находятся на рассмотрении Тбилисского городского суда, согласно ст. 574 УПК Украины, запрос компетентных органов Грузии будет рассматриваться Министерством юстиции Украины», - написала Сарган.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.