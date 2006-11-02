Черновецкий обвиняет Тимошенко и фракцию БЮТ в дестабилизации

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что приветствует оппозицию, но не считает лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО оппозиционером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я приветствую всегда оппозицию. Но Юлия Владимировна никогда не была оппозиционной. Если борьба за власть считается оппозицией, причем звериная, то тогда у меня нет слов. Она предсталяет из себя человека, который борется за власть с помощью очень богатых людей. Я не дам ей хозяйничать в Киеве. Хотя мне это стоит значительных переживаний и негативных эмоций. Я очень расстроен”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также выразил разочарование нынешней работой Киевсовета из-за позиции определенных фракций и депутатов. “То, с чем я столкнулся в Киевсовете, это не те ожидания, которые у меня были перед тем, как я пришел работать мэром, избранным почти полумиллионом киевлян. Я хочу сказать, что в Киевсовете, в связи с тем, что здесь очень много интересов, многие решения принимаются ситуативно. Потому что есть силы, которые, провозглашая заботу о людях, мешают мне работать. Я очень сожалею о том, что в Украине и в Киевсовете нет опозиции, которая хотела бы что-то изменить к лучшему”, - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, в Киевсовете именно БЮТ, который на сегодняшний день “фактически находится” также под руководством Михаила БРОДСКОГО, мешает работать над проблемами города.

“Я в ужасе от того, что политическая сила, которую возглавляет Юлия ТИМОШЕНКО, фактически не дает нормально работать той команде, которую я ежедневно создаю с целью заботы о простых людях... Я думал все время о том, что все таки что-то могло в человеке измениться, но, к сожалению, пословица гласит, что “черного этого кобеля не отмоешь добела”. Сегодня этим черным кобелем в Киевсовете выступает БРОДСКИЙ, который совместно с Юлией ТИМОШЕНКО в телефонном режиме заставляет членов фракции дестабилизировать обстановку, не дает мне возможности принимать решения, унижает достоинство многих депутатов, которые шли с ТИМОШЕНКО во время выборов для того, чтобы защищать интересы людей. Драки, блокирование трибуны, полное отсутствие взаимодействия... Это просто борьба за власть”, - считает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сообщил, что у него несколько раз были с Ю.ТИМОШЕНКО “душеспасительные беседы”. “Но, к сожалению, “не отмоешь добела”, правда, это уже другого пола”, – сказал мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил журналистам, что будет и в дальнейшем настаивать на теледебатах с Ю.ТИМОШЕНКО и предлагает ей вместе пройти детектор лжи. "Пусть Юлия Владимировна пройдет этот детектор вместе со мной в вашем присутствии, и мы позадаем разные вопросы друг другу, самые неприятные”, - сказал он журналистам.

Например, отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, он хотел бы, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, как "коммунальные деньги стали превращаться в валюту и уходить из Украины по несправедливым ценам”, в то время, когда она была у власти вместе с Павлом ЛАЗАРЕНКО.

“Я хочу с полной ответственностью заявить, что впервые схемы, по которым люди простые стали платить деньги, которые потом отправлялись на острова Мэнн вместе с ЛАЗАРЕНКО и ТИМОШЕНКО, были предложены ею самой... К большому сожалению, до сегодняшнего дня такие схемы имеют место”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, “если кто-то хочет навести порядок в стране, в том числе и в Киеве, то я себя отношу к таким людям”. “Я смею утверждать, что украинский народ не может рассчитывать на олигархическое состояние фракции БЮТ, которое формировалось в основном за деньги”, - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, отметив при этом еще раз, что “создавать сегодня хаос в стане – это не позиция оппозиции”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также хотел бы, чтоб на теледебатах Ю.ТИМОШЕНКО предъявила конкретные документы о том, что хорошего она сделала для Києва, кроме “дебошей, которые устраивают люди из ее фракции”.