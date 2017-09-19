Саакашвили отстранил своего пресс-секретаря за антисемитизм - писала в Facebook о "Вальцмане"

Экс-председатель Одесской ОГА и лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили отстранил своего пресс-секретаря Дарью Чиж, которая назвала президента Петра Порошенко будто его еврейской фамилией Вальцман. Об этом сообщил Саакашвили в Facebook.

"Любой даже намек на антисемитизм для меня не только неприемлем, но вся суть моей жизни сводится к борьбе против любых проявлений этнической, религиозной и расовой нетерпимости", - написал Саакашвили.

"Вчера я отстранил Дашу Чиж от нашей кампании именно из-за ее высказываний. Нам не следует уподобляться тем, кто хотя бы намеками говорит на эти темы, потому что я таких людей считаю личными врагами", - добавил он.

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Как пишет "Украинская правда", ранее Чиж в Facebook, обращаясь к Порошенко, написала: "Когда доля Вальцмана у вас будет преодолевать разумное и вы снова станете строить коварные планы о том, как избавиться от Саакашвили... смотрите это видео с вашей "родной" Винницы".

В посте пресс-секретарь добавила видео, где Саакашвили встречается с людьми в Виннице.

Впоследствии Чиж удалила этот пост и попросила: "Первый раз в жизни удалила пост. Удалила потому, что много кто обиделся на мою злую иронию, ошибочно считая ее "антисемитизмом". Упаси Боже, даже говорить это слово противно".

Также она попросила у тех людей, которых обидел ее пост.