Саакашвили: У меня нет конфликта с Порошенко. Это у него конфликт со мной

Экс-президент Грузии и экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили со сторонниками пришел под Администрацию президента, где требует выдать ему документы о лишении гражданства, сообщает Украинская правда.

"У меня нет ни одного документа, чтобы я шел в суд. Они подписали указ, который долго мне не давали, но не дали ни одного документа с которыми бы я мог идти в суд", - заявил Саакашвили журналистам.

Читайте такжеСаакашвили утверждает, что в АП есть склад наличных для подкупа депутатов

В частности, Саакашвили требует выдать ему на руки документацию миграционной службы, копию указа об утрате им гражданства, копию заседания комиссии по вопросам гражданства, и все сопроводительные письма. Он отметил, что с этими просьбами в АП зайдут его адвокаты.

"У меня нет конфликта с Порошенко. Это у него конфликт со мной. Я ему желаю успехов в Америке. Я там уже был", - сказал Саакашвили.

Саакашвили рассказал, что отправляется в Черкассы. "Я сегодня выезжаю ночью из Киева, выезжаю в Черкассы, откуда буду ездить по Украине", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили уже заявлял о том, что конфликта с Порошенко у него нет. "У меня нет личного конфликта с Порошенко. Я не уважаю Гройсмана, но у меня нет с ним личного конфликта. Благодаря мне он стал премьером. Я сделал все, чтобы убрать Яценюка [...] У меня нет никакого конфликта с Луценко, и даже нет никакого конфликта с Аваковым, это для меня слишком низкий уровень", - заявил Саакашвили.