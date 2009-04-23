Ющенко провел переговоры с Генерал-губернатором Канады

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Генерал-губернатора Канады Микаэль ЖАН состоялись официальные украинско-канадские переговоры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения наших стран, вопросы торгово-экономического сотрудничества, уделили внимание развитию украинско-канадского сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и др.

В начале переговоров Президент отметил, что Украина высоко ценит отношения с Канадой. «Сегодня наши отношения являются знаковыми и мы придаем им стратегическое значение», - сказал он. Именно поэтому, по его словам, украинская сторона уделяет внимание обеспечению динамизма развития взаимоотношений на всех уровнях. Глава государства в этом контексте оценил визит Генерал-губернатора Канады в Украину как удобный момент для обмена мнениями по основным направлениям двустороннего сотрудничества. «Украинская сторона делает все необходимое, чтобы наши дружеские отношения имели перспективы и развитие», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Украина, отметил он, заинтересована в поддержании активного диалога с Канадой по всем актуальным вопросам, в частности, международной безопасности и преодолению последствий мирового финансового кризиса. Глава государства особо отметил, что украинская сторона «чрезвычайно заинтересована в разработке на более близкую перспективу совместной Дорожной карты, в рамках которой были бы зафиксированы ключевые вопросы развития наших двусторонних отношений, - как политические, так и экономические и гуманитарные».

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в этом документе может быть закреплена позиция о заключении между Украиной и Канадой соглашения о сотрудничестве в транспортной авиации, проект которого разрабатывают министерства обороны двух стран.

Президент выразил особую благодарность власти Канады, в первую очередь, правительству и премьер-министру, за поддержку евроатлантических устремлений Украины. «Наш интерес к НАТО, по сути, является ответом на территориальную целостность и политическую независимость Украины», - отметил он. Именно поэтому, отметил Президент, украинская сторона будет делать все, чтобы национальная программа по реализации Плана действий Украина - НАТО была воплощена в полном объеме. В этом контексте Глава государства напомнил, что Украина - единственная страна, которая, не будучи членом Альянса, принимает участие во всех его миротворческих операциях. Президент объяснил, что этим мы демонстрируем свою солидарность с ценностями НАТО. «Мы считаем долгом демонстрировать такое плотное украинское присутствие в реализации текущей политики Альянса, включая операции по обеспечению безопасности в Афганистане», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что Украина планирует увеличить свой вклад в стабилизацию ситуации в этой стране.

Президент отдельно высказал благодарность канадской стороне за техническую помощь, которая предоставляется Украине. Он высоко оценил решение канадского правительства о включении Украины в обновленный список 20 приоритетных стран, которым Канада будет оказывать техническую помощь. Глава государства дал высокую оценку активному сотрудничеству Украины и Канады в преодолении проблемы распространения ВИЧ/СПИД. Он отметил позитивные сдвиги, которые были достигнуты в Украине на протяжении последних 2 лет, в частности, в плане создания необходимой для борьбы с этими заболеваниями инфраструктуры. «Сегодня можно сказать, что Украина намного больше готова к борьбе с этим злом, чем 4-5 лет назад», - констатировал Президент.

Он также отметил помощь, которую предоставляет Канада в теме преодоления последствий аварии на ЧАЭС и строительстве саркофага на станции. В.ЮЩЕНКО сообщил, что в этом году планируется заложить фундамент этого объекта.

Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, Президент отметил, что Украина гордится вкладом канадских украинцев в развитие Канады. Он высоко оценил усилия канадской власти по обеспечению достойной жизни украинцев, проживающих в этом государстве. «Это одна из важных страниц наших политических и гуманитарных взаимоотношений», - убежден В.ЮЩЕНКО. При этом он отметил, что много вопросов гуманитарного сотрудничества наших стран осуществляют общественные организации. В частности, речь идет о деятельности Канадского фонда «Детям Чернобыля» и Международного благотворительного фонда «Новое поколение», которые заботятся о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки. Президент также указал на важность для Украины реализации программы «Канадско-украинская сеть исследований», что касается использования Украиной канадского опыта работы с детьми с особыми потребностями.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в контексте создания совместного теле- и кинопроизводства, развитие сотрудничества в научной, культурно-художественной, культурно-исторической, образовательной сферах.

Также Президент обратил особое внимание на важную роль, которую играет Канада в вопросе международного признания и увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

*** Государственный визит в Украину Генерал-губернатора Канады осуществляется по приглашению Президента Украины, которое было передано во время его государственного визита в Канаду 26-29 мая 2008 года.

Государственный визит в Украину М.ЖАН является логическим продолжением украинско-канадского политического диалога на высшем уровне, а также ярким свидетельством дальнейшего укрепления отношений Особого партнерства между Украиной и Канадой.

31 марта 1994 года в Киеве была подписана Декларация, которой закрепляется определение украинско-канадских взаимоотношений как отношений Особого партнерства. 5 декабря 2001 года в Киеве была подписана «Декларация о дальнейшем развитии отношений Особого партнерства между Украиной и Канадой». В 2008 году такой уровень партнерства между двумя странами был подтвержден в совместном заявлении, подписанном во время государственного визита В.ЮЩЕНКО.

В рамках своего государственного визита Генерал-губернатор Канады проведет встречи с председателем Верховной Рады и премьер-министром Украины, руководством Львовской области и г. Львова.