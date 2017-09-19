Саакашвили "осядет" в Черкасской области - оттуда будет выезжать в "турне" по Украине

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили будет жить в Черкасской области, откуда осуществлять поездки по регионам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге возле Администрации президента Украины.

"Сегодня ночью я снова еду (из Киева - УНИАН). Я обоснуюсь в центре Украины, в Черкасской области. Оттуда буду ездить по всей Украине. 17 октября мы соберемся все в Киеве в поддержку реформ", - сказал Саакашвили.

Он уточнил, что речь идет о ряде реформ, в частности, о создании антикоррупционного суда, отмене неприкосновенности, принятии закона об импичменте президента и др.

Как заверил Саакашвили, он не претендует в Украине на какие-либо выборные или иные должности, но готов возглавить движение реформаторов, которые впоследствии войдут в исполнительную и законодательную власти.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков, взяли в кольцо Саакашвили, депутатов, общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

18 сентября Мостиский районный суд Львовской области начал рассмотрение административного дела о незаконном пересечении границы Саакашвили.