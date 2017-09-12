Саакашвили заявил, что ему предлагали деньги, чтобы не возвращался в Украину

Лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что ему предлагали деньги за то, чтобы он не возвращался в Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во Львове.

«90% украинцев по всем опросам говорят, что меня нужно было запускать... Не нужно считать своих людей за полных идиотов. Какой прорыв? Массовые нарушения на границе? Массовые беспорядки? Массовые пострадавшие? Все очень просто: не хочется барыгам, президенту, чтобы я был в Украине. Выставили армию, угрожали мне экстрадицией, устраивали пресс-конференции, давили на польскую власть, всевозможные прогнозы через третьих, четвертых лиц мне отправляли. Деньги предлагали, чтобы я не приезжал. Я сказал: извините, но я приеду в Украину», - отметил Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, сопровождавших его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Саакашвили по прибытии в Украину приехал во Львов, где остановился в гостинице "Леополис", расположенной в центре города на улице Театральной.

Сегодня, 12 сентября, в гостиницу пришли пограничники и полицейские и предоставили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по незаконному пересечению границы.