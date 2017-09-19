Брат Саакашвили судится из-за аннулирования вида на жительство в Украине (видео)

Брат Саакашвили собирается доказывать незаконность аннулирования вида на жительство в Украине. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня в суде он будет доказывать, что его принудительно высылать из Украины нельзя. Он обратился в Печерский суд с иском об отмене решения миграционной службы, которая аннулировала ему вид на жительство. Пока этот вопрос рассматривает Фемида.

Ранее сообщалось, что суд приостановил экстрадицию брата Саакашвили из Украины.

Читайте такжеБрата Саакашвили могут выслать из Украины за недействительный вид на жительство - МВД

2 сентября экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сообщил, что представители МВД задержали его брата Давида и доставили в Печерский райотдел ДМС.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что сотрудники Нацполиции в Киеве доставили Давида Саакашвили в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

Впоследствии Давида Саакашвили выпустили из райотдела МС, поскольку он не является задержанным и к нему не применяли принуждения. В партии "Движение новых сил" заявили, что инцидент с братом Саакашвили является "давлением на родственников политических оппонентов власти".

В то же время Государственная миграционной служба Украины заявила, что Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда может быть принудительно выдворены в страну гражданской принадлежности.