Суд приостановил экстрадицию брата Саакашвили из Украины

Печерский райсуд Киева открыл производство в административном деле по иску брата Михаила Саакашвили Давида об отмене решения о его принудительном возвращении из Украины.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба партии "Движение новых сил".

Указывается, что рассмотрение дела назначили на 19 сентября в помещении Печерского райсуда.

"Истребовать у Печерского районного отдела Главного управления государственной миграционной службы в городе Киеве материалы, послужившие основанием для принятия решения о принудительном возвращении Давида Саакашвили, гражданин Грузии, 1973 года рождения, в страну происхождения или третью страну", — говорится в постановлении суда.

Другим постановлением суд остановил действие решения Печерского районного отдела Государственной миграционной службы от 2 сентября 2017 года о принудительном возвращении из Украины Давида Саакашвили до 17 сентября.

Как известно, 2 сентября экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили сообщил, что представители МВД задержали его брата Давида и доставили в Печерский райотдел ДМС.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что сотрудники Нацполиции в Киеве доставили Давида Саакашвили в органы Государственной миграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

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Впоследствии Давида Саакашвили выпустили из райотдела МС, поскольку он не является задержанным и к нему не применяли принуждения.

В партии "Движение новых сил" заявили, что инцидент с братом Саакашвили является "давлением на родственников политических оппонентов власти".

В то же время Государственная миграционной служба Украины заявила, что Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, иначе его по решению суда может быть принудительно выдворены в страну гражданской принадлежности.