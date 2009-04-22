Молдавия проводит курс на сближение с НАТО

Несмотря на свои декларации о нейтралитете, в реальности Молдавия проводит курс на сближение с Североатлантическим альянсом (НАТО). Как сообщили РосБизнесКонсалтинг в пресс-службе президента Приднестровья, такое заявление сделал глава Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов на встрече в Тирасполе с министром иностранных дел Приднестровья Владимиром Ястребчаком.

На ней обсуждалась, в частности, информация об участии молдавских военных в натовских учениях, которые пройдут в Грузии с 6 мая по 1 июня. "Для нас эта новость не стала неожиданностью, - отметил президент ПМР. "Все закономерно. Несмотря на свои декларации о нейтралитете, в реальности Молдавия проводит курс на сближение с Североатлантическим альянсом. Это обычная политика молдавских властей: говорить одно, а делать совершенно другое", - заявил И.Смирнов.

В сентябре 2008 г. Координационный совет общественных объединений и политических партий непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) от имени общественности выступил против любых попыток присоединения ПМР к Молдавии, указав на несоответствие реально проводимой политики молдавского руководства со словами президента Молдавии Владимира Воронина о нейтралитете страны, невступлении в НАТО и сближении с Россией.

В 2006 г. Молдавия подписала с НАТО индивидуальный план партнерства, согласно которому ее национальная армия к 2010 г. должна быть переведена на стандарты НАТО с полным перевооружением армии и структурной реорганизацией Главного штаба и Министерства обороны. В 2008 г. намечено было закончить внедрение стандартов НАТО в учебные программы и курс военной подготовки для армейских специалистов Молдавии.