ГПУ просит суд арестовать экс-министра времен Януковича на два месяца
Следователи считают, что существует риск того, что Лавринович может скрываться.
Прокурор департамента спецрасследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов просит судью Печерского суда Киева Олесю Батрин удовлетворить ходатайство следователя и избрать меру пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича в виде содержания под стражей 60 суток.
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Как передает корреспондент УНИАН, Симонов отметил, что существует риск того, что Лавринович может скрываться, влиять на другого фигуранта дела, бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря и влиять на общественное мнение с целью дезинформации.
Также он добавил, что тяжесть инкриминируемого преступления не позволяет избрать Лавриновичу менее строгую меру пресечения.
Как сообщал УНИАН, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.
Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).
Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и его официального опубликования.