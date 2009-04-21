Янукович думает, что он молодой политик

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает себя "еще достаточно молодым политиком". Об этом лидер оппозиции заявил в интервью телеканалу TBi и радиостанции "Эхо Москвы".

Политик аргументировал свое мнение тем, что в Киев он попал лишь в 2002 году.

"И по большому счету, придя из региона, мне сложно было ориентироваться. Я вначале даже не понимал, ну как это можно, с утра договорились об одном, а в обед уже изменили мнения. И что самое парадоксальное – к вечеру еще раз изменили. Вот получается так, что верить никому нельзя. Меня это как-то выбивало очень долго из колеи…", - рассказал ЯНУКОВИЧ.

На вопрос ведущего, привык ли уже политик к таким нравам, лидер ПР ответил: "Нет, я к этому никогда не привыкну. Никогда".

Регионал рассказал в эфире о запомнившейся ему фразе одного политика, сказанной еще в 2004 году, которую сам ЯНУКОВИЧ считает комплиментом: "Он сказал: да, Янукович был очень эффективный губернатор Донецкой области, но, к сожалению, он не стал политиком национального масштаба. Вот если говорить о тех принципах, которые есть здесь в Киеве, условно говоря, построенных на том, кто больше и искуснее обманет или как говорят «кинет» своего партнера. Я сказал: я к этому никогда не привыкну, и если по этим критериям меряют в Украине политиков, я никогда не стану политиком национального масштаба. И я горжусь тем, что я политик провинциальный".