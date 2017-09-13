Украина способна сдерживать российского агрессора - Порошенко

Украинская армия способна сдерживать российского агрессора. Об этом во время заседания СНБО заявил президент Петр Порошенко.

«Мы способны сдерживать российского агрессора, который имеет самую сильную армию на континенте, которая по численности в пять раз больше нашей, а военный бюджет которой в отдельные годы превышал наш в 16 раз», - сказал Порошенко.

Он отметил, что несмотря на агрессию против нашей страны, наш военный бюджет 2017 года увеличился в разы по сравнению с 2013-м.

Читайте такжеНацбезопасность и оборона: Парубий назвал главные приоритеты работы парламента на текущей сессии

«Если вы сравните расходы Государственного бюджета на оборону 2017 года и 2013 года в гривнах – они существенно выросли. Но если возьмете долларовый эквивалент – они будут почти те же. Но посмотрите сейчас сколько нами сделано за эти деньги за эти три года, что свидетельствует об эффективности использования каждой бюджетной копейки», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Егора Божка председателем Службы внешней разведки Украины и представил его коллективу.