Янукович думает, что Тимошенко загонят в угол

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что создание широкой коалиции возможно при определенных, достаточно жестких условиях, но тем не менее, такой вариант маловероятен.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью телеканалу TВi.

«В отличие от БЮТ, мы никогда не говорили «никогда», и если это нужно для выхода из кризиса, конечно, мы поступимся своими амбициями и пойдем на подобное решение (создание широкой коалиции), но для этого необходимо обсудить огромное количество противоречий, нужно, чтобы наши оппоненты признали свои ошибки», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он добавил: «Безусловно, такие условия есть, но, на мой взгляд, они нереальны, слишком мы разные».

Лидер регионалов пояснил, что при определенных, достаточно жестких условиях, ПР пошла бы на создание широкой коалиции. Но он подчеркнул, что не готов сейчас назвать эти условия.

Также В.ЯНУКОВИЧ сомневается в реальности внесения изменений в Конституцию в ближайшее время. Он не исключает, что стремление депутатов к этому приведет к созданию конституционной комиссии в парламенте. «Но способна ли будет эта комиссия наработать изменения в Конституцию и отдать их в КС, чтобы через какое-то время получить выводы КС, я в это мало верю», - отметил лидер ПР.

При этом В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что переговоры о возможности внесения изменений в Основной Закон «не могут не вестись, потому что политики всегда ведут дискуссии о ситуации в стране». «И я никогда не был против таких дискуссий и поиска эффективных решений», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава ПР признал, что в обсуждениях с БЮТ предложение соратников Юлии ТИМОШЕНКО проводить выборы в парламент в два тура было «дискуссионным, в нем есть и положительные, и отрицательные стороны». В.ЯНУКОВИЧ отметил по этому поводу, что и Венецианская комиссия не рекомендовала этого делать, и украинские юристы воспринимали этот вопрос очень сложно.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что ПР поддерживает идею выборов в парламент по открытым спискам. «Я не вижу ни одной партии, которая была бы против», - добавил В.ЯНУКОВИЧ. Относительно позиции БЮТ по этому вопросу, лидер регионалов обратил внимание, что он не слышал официального заявления о том, чтобы эта политическая сила была против: «Политически они будут загнаны в угол, и у них не будет вариантов никаких».