Порошенко и замдиректора МВФ обсудили перспективу предоставления Украине следующего транша

Президент Петр Порошенко принял первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвида Липтона.

Читайте такжеУкраина борется с коррупцией, но несколько медленно - МВФКак сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко подчеркнул важность роли МВФ во внедрении реформ в Украине.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы Механизма расширенного финансирования.

Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста, а также отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.