Порошенко и замдиректора МВФ обсудили перспективу предоставления Украине следующего транша

16:54, 13 сентября 2017
Политика
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Чиновник МВФ подчеркнул, что Украина должна воспользоваться некоторым улучшением в экономике для завершения реформ.

фейсбук Петро Порошенко

Президент Петр Порошенко принял первого заместителя директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвида Липтона.

Читайте такжеУкраина борется с коррупцией, но несколько медленно - МВФКак сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко подчеркнул важность роли МВФ во внедрении реформ в Украине.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы Механизма расширенного финансирования.

Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста, а также отметил высокую динамику сотрудничества между МВФ и Украиной.

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