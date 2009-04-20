Луценко нагнал милиции с собаками к ставке Гитлера

В Винницкой области около 200 сотрудников милиции обеспечивают порядок на бывшей ставке Адольфа Гитлера «Вервольф», которая находится в лесу неподалеку от Винницы, где ожидается приезд его сторонников по поводу 120-летия со дня рождения фюрера.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сегодня начальник Управления МВД Украины в Винницкой области генерал-майор милиции Василий ПОЛИЩУК.

"К нам поступила информация, что свыше 1 тысячи экстремистско-настроенных молодых людей с фашистской свастикой должны прибыть на ставку Гитлера "Вервольф" для празднования 20 апреля 120-летия со дня рождения Гитлера", - сказал он.

По данным В.ПОЛИЩУКА, на приезд на "Ставку Гитлера "Вервольф" были заявки и из-за рубежа, в основном из России. "Из паспортной службы сотрудники уже готовы сразу документировать правонарушения, сокращать срок пребывания – сразу на поезд и будет выдворение за пределы Украины. Мы ситуацию контролировали - вчера фашистско-настроенных людей здесь не было", - отметил он.

В.ПОЛИЩУК проинформировал, что были заявки в Стрижавский сельский совет на альтернативный митинг Соцпартии и прогрессивных социалистов, а также была информация, что будут задействованы местные жители, ветераны и казачество.

"С целью недопущения конфликта и обеспечения порядка и безопасности, фиксации противоправных действий (пропаганды фашистской свастики) нами был принят ряд мер - мы привлекли 100 сотрудников "Ягуара", спецподразделение "Беркут", служебных собак и спецподразделения милиции и конвойной службы. Был развернут штаб, позже будет кухня для питания наших сотрудников", - отметил начальник УМВД Украины в Винницкой области.

По его словам, на данное время ситуация под контролем. Он также отметил, что органы правопорядка на ставке будут находиться и в дальнейшем. "Мы будем до утра обеспечивать контроль над ситуацией", - сказал В.ПОЛИЩУК.