По фактам событий с участием Саакашвили на пункте пропуска "Шегини" задержаны пятеро человек – МВД

По фактам событий 10 сентября с участием лишенного украинского гражданства экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на пограничном пункте пропуска "Шегини" задержаны пять человек, которым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности, групповое нарушение общественного порядка. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Читайте такжеСаакашвили подписал протокол о незаконном пересечении границыОтмечается, что сегодня, 12 сентября, в рамках расследования уголовных производств по фактам событий 10 сентября на пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе полицией Львовской области в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны пять активных участников тех событий, которые, в частности, "применяли физическое насилие к служащим ГПСУ".

"Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка возле государственной границы, а также 32 активных участников тех событий. Более 100 человек допрошены в качестве свидетелей этого инцидента", - говорится в сообщении.

Кроме того, нескольким народным депутатам в надлежащем порядке направлены уведомления о вызовах для проведения следственных действий.

В целом, отмечают в МВД, следователями предоставлена квалификация событий на пункте пропуска "Шегини" по признакам уголовных преступлений, предусмотренных четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц), ч. 4 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

Также Государственной пограничной службой составлены 15 административных протоколов по ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Среди лиц, в отношении которых составлены административные материалы, в частности - четыре представителя СМИ и 10 иностранных граждан.

В МВД напомнили, что в результате событий 10 сентября на пограничном пункте пропуска "Шегини" во Львовской области "при охране публичной безопасности и порядка 13 полицейских и 9 пограничников получили телесные повреждения различной степени тяжести".

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-президенту Грузии, экс-председателю Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, сопровождавших его, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Саакашвили после прибытия в Украину приехал во Львов, где остановился в отеле "Леополис", который расположен в центре города на улице Театральной.

Сегодня, 12 сентября, у входа в отель пограничники предоставили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения. Он подписал этот документ и возражения к нему, и отдал документы сотрудникам Госпогранслужбы.

Представитель ГПСУ сообщил Саакашвили, что вопрос о незаконном пересечении границы 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.