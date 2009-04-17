Лукашенко лично получил приглашение на саммит Восточного партнерства

До понедельника, 20 апреля, все 6 стран - восточных партнеров ЕС получат приглашение на инаугурационный саммит “Восточного партнерства”, который должен состояться 7 мая в Праге.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver”.

По данным издания, сегодня министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ лично вручил приглашение на саммит Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО в Минске. Другие 5 приглашений – Азербайджану, Армении, Грузии, Молдове и Украине – уже подписаны и будут отправлены до 20 апреля.

Формы приглашений дают возможность каждой стране самостоятельно определиться, кто будет представлять их на саммите. В то же время, как сообщила изданию пресс-секретарь чешского министра иностранных дел Сюзанна ОПЛЕТАЛОВА, Прага ожидает Президентов или премьер-министров, в зависимости от конституционного уклада.

Издание также отмечает, что 4 Президента из шести “отметились кровопролитиями в той или иной степени”. Наиболее плохую репутацию при этом имеет белорусский лидер, во времена правления которого без вести пропали 4 оппозиционных активистов в 1999 и 2000 годах. “EUobserver” также не исключает, что на саммите в Праге белорусский Президент может появиться вместе со своим внебрачным 4-летним сыном Николаем, которого он сейчас берет почти на все официальные события в рамках пиар-кампании по улучшению своего имиджа. При этом С.ОПЛЕТАЛОВА на вопрос издания о том, как Чехия отнесется к возможности присутствия маленького М.ЛУКАШЕНКО на саммите, отметила только, что каждая страна-партнер ЕС будет иметь возможность самостоятельно решать, кто будет представлять ее на саммите.

Открытым остается вопрос относительно того, кто будет представлять Молдову, поскольку в стране пока нет нового правительства. В то же время не исключено, что Молдову будет представлять или лично ее Президент Владимир ВОРОНИН, или кто-то другой, кто будет контролироваться действующим Президентом страны. При этом издание отмечает, что на счету нынешней власти Молдовы по меньшей мере 3 жертвы, которые погибли в ходе столкновений после парламентских выборов 5 апреля этого года.

На счету Президента Армении Сержа САРГСЯНА – 8 жертв после избирательных столкновений манифестантов и полиции в марте 2008 года, а на счету Президента Азербайджана Ильхама АЛИЕВА – свыше 300 пострадавших в октябре 2003 года и, по утверждениям неправительственной общественной организации Human Rights Watch, один протестант, забитый до смерти полицией.

Остальные два Президента, пишет “EUobserver”, грузинский Михаил СААКАШВИЛИ и украинский Виктор ЮЩЕНКО, также имеют определенные “темные пятна” в карьере. Первый, в частности, позволил полиции применять слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули во время протестов в ноябре 2007 года, второго время от времени обвиняют в коррупции. При этом, напоминает издание, во времена В.ЮЩЕНКО в Украине при загадочных обстоятельствах погибли бывший министр транспорта Григорий Кирпа и бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

“Восточное партнерство” должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.