Опубликовано фото подписанного Саакашвили протокола об админправонарушении во время пересечения границы

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили 12 сентября 2017 года ознакомился с протоколом о совершении административного правонарушения и подписал этот документ и возражения к нему. Фото протокола располагает УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини". Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

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Саакашвили после прибытия в Украину приехал во Львов, где остановился в гостинице "Леополис", расположенный в центре города на улице Театральной.

Утром 12 сентября в гостиницу пришли пограничники и полицейские, чтобы предоставить Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения относительно незаконного пересечения границы.