Патриарший наместник и Аваков достигли полного взаимопонимания по дальнейшему утверждению института капелланства в Нацгвардии и полиции

8 сентября 2017 по благословению Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета состоялась рабочая встреча Патриаршего наместника, Высокопреосвященнейшего Епифания, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского с Министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым.

Во время рабочей встречи был обсужден широкий спектр вопросов взаимодействия Церкви и правоохранительных органов. Особое внимание было уделено дальнейшему утверждению института капелланства, в частности, в Национальной гвардии и перспективам расширения деятельности капелланов в Национальной полиции. Речь шла также о совместном подходе к распространению всех социальных гарантий военнослужащих на военных священников.

«Мы очень благодарны властям за усиление внимания к вопросам духовности и деятельности Церкви в частности. Очень отрадно было еще раз услышать от Президента Украины Петра Порошенко четкую позицию по поддержке автокефалии Украинской Церкви, которую он озвучил в ежегодном послании Верховной Раде. В свою очередь, хотел бы поблагодарить за теплый и откровенный разговор Арсена Борисовича Авакова - ведь во время встречи мы достигли полного взаимопонимания по поддержке капелланства, а также всех других вопросов, важных для Церкви», - отметил Патриарший наместник в комментарии для пресс-центра Киевской патриархии.