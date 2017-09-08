Что писали иностранные СМИ об Украине: перспективы возвращения Саакашвили и введение миротворцев на Донбасс (инфографика)

На этой неделе продолжение освещения в информационном поле получили вопрос предоставления Украине летального оружия Соединенными Штатами (Channel NewsAsia, Salon.com) и перспективы возвращения Саакашвили на территорию Украины (France24, Georgia Today). Новой темой стало обсуждение российской инициативы по вводу миротворцев на Донбасс, реакции международного сообщества и представителей Украины на нее (Associated Press, Radio Free Europe, Reuters, Politico).

По данным аналитиков Corestone Corp, положительно в иностранных СМИ освещалась деятельность украинской дипломатии, а именно двусторонние отношения Украины с Хорватией (работа двусторонней группы), Катаром (встреча дипломатов), ОАЭ (украинские медийщики в Абу-Даби), Вьетнамом (визит главы МИД).

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Исключением стала публикация в авторитетном нигерийском издании, в которой говорилось о предостережениях со стороны официального Киева относительно планов Нигерии приостановить деятельность дипмиссии в Украине. Также неоднозначное освещение традиционно получил «националистический» вопрос в Украине (The Guardian, Morning Star и др).