"Там, где будет он": Тимошенко поедет встречать Саакашвили в Польшу

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поедет 10 сентября в Польшу, чтобы поддержать экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

"Я обязательно поддержу Михо Саакашвили лично. Я поеду. Он 10 сентября собирается просто мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине, даже если его лишили гражданства. И он имеет право пойти в суд и выяснить: его честно лишили гражданства или нет. Я хочу рядом с ним стать", - сказала Тимошенко.

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Она подчеркнула, что для поддержи экс-председателя Одесской ОГА готова поехать в Польшу.

"Вы знаете, что господин Саакашвили не может пересечь границу и войти на территорию Украины. Поэтому, безусловно, я буду его поддерживать там, где будет он. Он будет на территории Польши, - заявила она.

Как сообщал УНИАН ранее, пограничники предупреждают туристов о возможном возникновении неудобств на таможенном пункте пропуска «Краковец» во Львовской области из-за проведения массовых акций в связи с приездом лишенного украинского гражданства бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

В частности, сказано, что отдельные политические партии и депутаты анонсируют проведение 10 сентября вблизи пункта пропуска «Краковец» массовых акций.

"Государственная пограничная служба Украины обращает внимание тех, кто планирует принимать участие в этих собраниях, на то, что в пограничной полосе и контролируемом пограничном районе действуют особые правила – пограничный режим, регламентирующий порядок въезда, пребывания, проживания, передвижения вблизи границы граждан Украины и других лиц. Поэтому просим придерживаться установленных законодательством норм и правил", - призвали пограничники.

27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Михеила Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.