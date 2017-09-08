Вице-спикер заявила о "неконституционности" применения ВСУ на Донбассе - от нее требуют извинений

В сессионном зале Верховной Рады Украины между народными депутатами возник спор из-за высказывания вице-спикера парламента Оксаны Сыроид о юридических основаниях пребывания украинских военнослужащих в зоне АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания заместитель председателя фракции "Народный фронт", член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза, выступая от "НФ" и "Блока Петра Порошенко", с трибуны заявил, что в эту среду на заседании комитета "одна из высших должностных лиц украинского государства - вице-спикер - позволила (себе - УНИАН) в сторону украинской армии некоторые слова".

"И те слова непростые. Для меня эти слова были страшными. Страшными в том, что украинский солдат сегодня находится на передовой "незаконно" и "незаконно" защищает наше Украинское государство", - пояснил депутат.

Береза добавил, что ему звонили возмущенные украинские военнослужащие с передовой и задавали вопрос: "Вы что там, с ума посходили в Верховной Раде? До чего вы уже договорились?».

В этой связи депутат обратился к фракции "Самопомич" с вопросом, чья позиция была озвучена на заседании комитета - Сыроид или партии. Береза отметил, что таким заявлениям больше радуется "пятая колонна", которая будет говорить, что "украинский солдат убивает мирных граждан". Кроме того, по его словам, выступление Сыроид "сейчас тиражируется всеми центральными российскими СМИ".

Береза призвал вице-спикера извиниться перед украинскими военнослужащими. Однако ее в это время не было в сессионном зале.

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В свою очередь, народный депутат от "Самопомочи" Тарас Пастух, который также является членом этого комитета, после выступления Березы, обращаясь к украинцам, заявил: "Только что вы стали свидетелями очередной лжи и очередной манипуляции, которую использует власть".

"Действительно, было заседание комитета, и, действительно, вице-спикер сказала о том, что сегодня ребята, герои, которые стоят на передке... они выполнили свой долг и встали на защиту своего Отечества. Но те, кто на этих словах пришел сюда к власти, три года боится признать Россию оккупантом, сказать, что именно Россия оккупировала эту территорию", - сказал он.

Депутат добавил, что Сыроид сказала о том, что "власть должна сегодня выполнить свое задание - то, с которым шли сюда те популисты, которые сегодня эту власть поделили, и, наконец, дать привлечь Россию ко всем судам не только в Украине, но и ко всем международным ".

Пастух отметил, что Конституция Украины обязывает президента принимать решение об использовании Вооруженных Сил, а Верховная Рада дает согласие на использование ВСУ для отражения агрессии. "До тех пор, пока Верховная Рада не назовет агрессора и не назовет для всего мира, кто является оккупантом Украины сегодня, мы подставляем солдата, который может привлекаться по международному законодательству по искам агрессора. И сегодня вы помогаете агрессору использовать международное поле и международное законодательство против тех, кто положил свою жизнь, здоровье и против их родных", - отметил депутат.

Как сообщали СМИ, 6 сентября на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны вице-спикер парламента Оксана Сыроид заявила, что сегодня Вооруженные Силы Украины в АТО применяют неконституционным способом.

«Сегодня мы фактически не имеем конституционного процесса применения Вооруженных сил Украины. Сегодня Вооруженные Силы Украины, которые находятся на востоке Украины, применяются неконституционным способом», - отметила она.

Такие высказывания вызвали возмущение среди депутатов. Впоследствии председатель комитета Сергей Пашинский попросил Сыроид объяснить свою позицию.

«Применение ВСУ в соответствии с Конституцией осуществляется после того, как приходит в Верховную Раду соответствующий указ президента, и Верховная Рада дает согласие на применение Вооруженных Сил Украины. Эта процедура прописана в Конституции», - сказала она и добавила: «Когда вы говорите, что АТО является основанием для применения ВСУ, да, она есть, но опять же, не в соответствии с Конституцией Украины, к сожалению».