Фракция БЮТ заблокировала трибуну парламента

Фракция БЮТ заблокировала трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты от БЮТ требуют рассмотрения в парламенте проекта постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств смерти народного депутата IV созыва Игоря Плужникова и завладения неизвестными лицами его собственностью – акциями телеканала «Интер».

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что парламент готов рассматривать, но добавил: «Дайте мне проект постановления». И пригрозил закрыть заседание, если нардепы будут продолжать выдвигать несовместимые с регламентом требования