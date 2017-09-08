МВД представило "Стратегию-2020" и предлагает украинцам ее обсудить (видео)

МВД спросит мнение граждан об основном документе ведомства - «стратегии-2020». Об этом сегодня, 8 сентября, заявила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, предложенный проект - результат взаимодействия МВД, центральных органов исполнительной власти, которые координируются министром, Консультативной миссии Европейского Союза и других международных и национальных экспертов.

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«Сегодня мы презентуем проект Стратегии развития системы Министерства внутренних дел Украины до 2020 года, принципы которой были заложены еще в 2014 году в Стратегию развития органов внутренних дел. Наша цель - создание безопасной среды для общества, продолжение развития Украины как безопасного европейского государства, в основе которого лежат интересы граждан», - рассказала заместитель министра.

Ковальчук отметила, что это не окончательный вариант документа, а пока направления для широкого общественного обсуждения.

«Мы хотим, чтобы наш вектор развития соответствовал запросам украинского общества и получил поддержку каждого гражданина. Мы приглашаем всех принять участие в общественном обсуждении проекта «Стратегии – 2020», в разработке совместного инклюзивного документа», - отметила заместитель главы МВД.

Дискуссии по «Стратегии-2020» пройдут и в регионах. В ближайшие недели руководство МВД и эксперты КМЕС представят документ в Одесской, Львовской и Харьковской областях.

«Мы готовы воспринимать и анализировать предложения и прислушиваться к советам. Ожидаем обратную связь, ваше понимание и поддержку, как заказчиков и конечных потребителей результатов реформ. Ибо только вместе мы сможем принести мир, благоденствие, порядок и безопасность в каждую украинскую семью», - отметила Ковальчук.

В МВД подчеркивают, что свои замечания и предложения можно присылать на электронный почтовый ящик reforma.live@mvs.gov.ua и в форме, а за продвижением реформы можно следить на онлайн-проекте «Реформа.LIVE».